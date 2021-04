Con l’addio di Dybala sempre più certo, la Juventus potrebbe trovare due colpi a zero per la prossima stagione

Dopo la ‘bravata’ a casa del suo compagno di squadra McKennie, Dybala ha quasi i giorni contati a Torino, dove quest’anno, con la ‘sua’ Juventus, non è riuscito a confermare la stupenda stagione passata, anche a causa dei troppi infortuni. In casa bianconera è lui l’uomo del calciomercato, quello dal quale potrebbe partire la rivoluzione in vista di un nuovo anno zero per squadra di Andrea Pirlo, sempre dovesse rimanere lui alla guida.

Calciomercato Juventus, Dybala verso l’addio | Due colpi gratis in arrivo

Rivoluzione, appunto. Con i 50-55 milioni di euro, cifra più cifra meno, che arriverebbero nelle casse della Juventus con la cessione dell’argentino, classe ’93, Paulo Dybala, uno stravolgimento della rosa potrebbe non essere possibile, ma quanto meno auspicabile. Certo, se l’attaccante avesse giocato di più il prezzo sarebbe stato un po’ più alto, ma questa di fatto rimane l’ultima finestra di calciomercato utile per poter monetizzare il talento, dato che è in scadenza nel 2022.

Con il suo saluto a Torino, oltre a rinverdire le casse dei bianconeri, si liberebbe dello spazio nel monte ingaggi, e così sarebbe più semplice ‘rubare’ due ottimi parametri zero al Barcellona. La suggestione è quella di Georginio Wijnaldum che a fine stagione lascerà il Liverpool, e Memphis Depay dell’Olympique Lione, anche lui ai saluti con la squadra francese. Entrambi i giocatori, sia il centrocampista olandese, sia il suo conterraneo attaccante, sarebbe nell’orbita dei blaugrana, ma i problemi di natura economica, i debiti quindi, e i troppo esuberi, fornirebbero di fatto un assist al bacio a Paratici, che potrebbe piazzare due colpi gratis.

Per Wijnaldum proposto un triennale a 6,5 milioni netti a stagione, quindi 19,5 in tutto, mentre per Depay il contratto previsto sarebbe un quadriennale a 5,5 milioni l’anno, per un totale quindi di 22 milioni di euro. Attraverso il decreto crescita, la Juventus potrebbe risparmiare di molto anche sul lordo dei due ingaggi. Insomma, le motivazioni sono convincenti, resta solo da sentire che ne pensano i due olandesi.