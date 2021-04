La Juventus pensa alla rivoluzione per il futuro e c’è di moda l’idea Marcello Lippi: con lui anche un altro ritorno importante

La Juventus vive un periodo complicato e difficile che rende ancor più incerta la stagione dei bianconeri. Lo scudetto è ormai andato, così come la Champions League, e bisogna rialzarsi al più presto in campionato per non subire un tracollo ancor più importante che porterebbe danni gravi.

Ronaldo e compagni, infatti, ora hanno l’obbligo di lottare per il quarto posto e non farsi sfuggire un posto nella prossima Champions League. La vittoria della Serie A risulta ormai impossibile ma bisogna fare il massimo nelle gare rimaste e nella finale di Coppa Italia in programma per metà maggio con l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, idea Lippi: spunta anche l’ipotesi Cannavaro

Le grandi difficoltà riscontrate dalla compagine bianconera portano la società a fare delle valutazioni per il futuro. Il giornalista Raimondi ha rilanciato l’idea Lippi come direttore tecnico: “Juve pensa al ritorno di Lippi. E’ un’idea che piace, valutano se riportarlo a Torino come responsabile dell’area tecnica e persona di fiducia del presidente Agnelli. Sarebbe un uomo guida anche per Paratici e Nedved all’interno della dirigenza”.

L’ex ct della Nazionale Italiana e campione del mondo sarebbe sicuramente una figura di esperienza che potrebbe dare una grossa mano. Insieme a lui potrebbe arrivare anche Fabio Cannavaro, fresco di un’esperienza in Cina che gli ha permesso di crescere come allenatore.

I due hanno un ottimo rapporto e Cannavaro si sente ormai pronto per fare il salto in squadre di Serie A.