Caso Diakhaby durante la sfida di Liga tra Cadiz e Valencia: il difensore ha lasciato il campo seguito dai compagni, ecco il motivo

Ancora un brutto episodio durante il campionato spagnolo con il difensore del Valencia, Diakhaby, che ha abbandonato a sorpresa il terreno di gioco dopo un duello con il suo avversario del Cadiz Cala. Ci sarebbero stati degli insulti razzisti che hanno provocato questa reazione da parte del giocatore del club valenciano. I suoi compagni l’hanno seguito, ma poi la squadra ha ripreso a giocare senza lo stesso Diakhaby. Pochi minuti fa è arrivato il tweet del Valencia: “La squadra si è riunita per tornare a lottare in campo, ma condanna aspramente il razzismo in ogni sua forma”. Al posto del centrale del Valencia è entrato Guillamon: ora c’è da capire con esattezza ciò che è successo in quegli istanti concitati di gioco.