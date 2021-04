La Juventus ha intenzione di mettere in atto una forte ristrutturazione della rosa sul calciomercato. I bianconeri vanno a caccia di un esterno in Spagna. Lo scambio potrebbe beffare l’Inter

La Juventus non ha vivendo una stagione secondo le aspettative. I bianconeri, infatti, sono stati eliminati dalla Champions League e sono sempre più lontani dalla conquista dello scudetto dopo i passi falsi contro Benevento e Torino. A fine stagione si preannuncia una forte ristrutturazione della rosa bianconera che dovrebbe riguardare molti reparti. In particolare, una delle zone di campo in cui la Vecchia Signora interverrà è quella relativa alla fascia sinistra.

Alex Sandro continua a non convincere e anche Federico Bernardeschi non è riuscito a garantire prestazioni convincenti e continuità in quel ruolo. Per questo la società potrebbe presto intervenire per arrivare a un nuovo laterale mancino e una pista molto interessante conduce direttamente in Spagna. Tutte le novità sulla possibile offerta e lo scambio che potrebbe tagliare fuori l’Inter.

Calciomercato Juventus, lo scambio tra Bernardeschi e Acuna fa fuori l’Inter

Il futuro di Acuna è stato spesso accostato all’Inter negli ultimi giorni. L’esterno, secondo quanto riporta ‘Inter Live’, potrebbe essere al centro di uno scambio con Dalbert Henrique, laterale brasiliano di ritorno alla compagine nerazzurra dopo il prestito. In realtà, i bianconeri potrebbero scompaginare i piani della Beneamata. A sua volta, infatti, la ‘Vecchia Signora’ sembra intenzionata a mettere in piedi un’interessante operazione di scambio, al centro della quale ci sarebbe Federico Bernardeschi.

Dopo il poco spazio e il rendimento non proprio positivo con la Juventus, il laterale potrebbe tentare di rilanciarsi in Spagna con la maglia del Siviglia. Entrambi i calciatori hanno una valutazione di circa 15 milioni di euro e lo scambio potrebbe avvenire a queste condizioni. Vedremo se la pista decollerà con buona pace dell’Inter.