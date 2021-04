La stagione di Paulo Dybala è stata probabilmente la sua peggiore da quando è in Italia. L’ex attaccante del Palermo ora alla Juventus non ha mai trovato il feeling giusto con Andrea Pirlo e, il recente infortunio ed i problemi comportamentali hanno complicato e non poco la situazione legata al futuro della Joya, che si è svalutato di ben 50 milioni di euro dall’inizio dell’anno



La stagione della Juventus sta vivendo forse il momento più critico. I bianconeri, che dopo la pausa hanno pareggiato in casa del Torino di Davide Nicola, mercoledì pomeriggio affronteranno il Napoli di Gennaro Gattuso in quello che è praticamente uno spareggio Champions con gli azzurri che si trovano a pari punti della Vecchia Signora in campionato.

Un’annata decisamente storta per la Juventus e, soprattutto, per Paulo Dybala, attaccante argentino MVP dello scorso campionato. Il classe 1993, arrivato in bianconero nell’estate di calciomercato del 2015, ha totalizzato appena 11 presenze in questa stagione in Serie A mettendo a segno due gol e fornendo due assist ai suoi compagni di squadra. Numeri davvero terribili per il giocatore ex Palermo che, al termine della scorsa stagione, era arrivato a valere ben 110 milioni di euro.

La stagione decisamente negativa di Paulo Dybala ha portato il giocatore ad una svalutazione record secondo quanto riportato dal portale calcistico Transfermarkt: ben 50 milioni di euro. L’attaccante argentino infatti ha attualmente un valore di mercato che si aggira sui 60 milioni di euro ed un contratto con la Juventus in scadenza nel 2022. Due notizie non particolarmente felici per la Vecchia Signora che, in estate, dovrà prendere una decisione sul futuro della Joya.

Le strade sono due: la prima è il rinnovo di contratto, ma c’è ancora stallo fra le parti; la seconda è invece data dalla cessione di Dybala. Sul giocatore argentino attenzione all’Inter di Beppe Marotta, da sempre grande estimatore della Joya.