Il Milan continua a lavorare in ottica futura cercando di arrivare ad un colpo da novanta per il reparto difensivo: suggestione ritorno



Non solo presente, ma anche futuro. Il Milan vuole continuare il processo di crescita affidandosi così a profili da urlo in vista della prossima stagione. La società rossonera starebbe già programmando il prossimo anno per arrivare ad obiettivi di assoluta esperienza. E così potrebbe esserci un gradito ritorno con il rinnovo contrattuale del top player che non è ancora arrivato. Il Milan sarebbe sul punto di approfittarne per prelevarlo dalla big della Premier League.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lukaku può lasciare: decide Haaland | Offerta da capogiro!

Calciomercato Milan, suggestione Thiago Silva per la difesa

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il difensore brasiliano Thiago Silva era sul punto di firmare il rinnovo contrattuale oltre al 30 giugno, ma il calo di prestazioni hanno complicato il prolungamento. Così il centrale brasiliano starebbe pensando a nuove destinazioni dopo anche la prova non esaltante contro il West Bromwich: per lui è arrivata anche l’espulsione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnovo in stand by | Colpa di Donnarumma

Così il Milan potrebbe pensare ad un gradito ritorno da urlo dopo che proprio in maglia rossonera il brasiliano si è consacrato nel calcio che conta. La società rossonera sarebbe anche propensa a mettere in risalto un’operazione ‘alla Ibra‘ affidandosi così ad un profilo di assoluto valore. Thiago Silva non vedrebbe l’ora di tornare a Milano e, anche in varie interviste passate, aveva anche lasciato uno spiraglio per un suo possibile ritorno.

L’età e la condizione fisica non sono ottimali come in passato, ma il brasiliano potrebbe così fungere da profilo esperto per Stefano Pioli. Un giocatore totale che darebbe così maggiore esperienza alla retroguardia rossonera. Una suggestione davvero da monitorare attentamente in vista della prossima stagione.