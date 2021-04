L’Inter potrebbe perdere Hakimi in sede di calciomercato: il calciatore ha accettato un’ipotesi di ritorno in una sua importante ex squadra

L’Inter ha in pugno lo scudetto della Serie A 2020/21. La squadra nerazzurra ha messo un sigillo sul principale trofeo nazionale grazie alla nuova ennesima vittoria conquistata con il Bologna in trasferta. Ai milanesi è bastato un gol su ribattuta di Romelu Lukaku per portare a casa i tre punti. Ora la compagine lombarda si trova a +8 dai cugini del Milan secondi e a +12 dalla Juventus. avendo approfittato degli stop delle dirette concorrenti contro rispettivamente Sampdoria e Torino. Gli uomini di Conte, inoltre, hanno anche una partita da recuperare con il Sassuolo. Sul fronte calciomercato, invece, non arrivano buone notizie. Achraf Hakimi, infatti, potrebbe lasciare il club in vista della prossima stagione e pare abbia accettato l’ipotesi di un clamoroso ritorno in una sua ex squadra. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | Arriva la svolta

Calciomercato Inter, Hakimi verso l’addio: sì al ritorno

Non sembra avere rivali all’altezza l’Inter nella corsa allo scudetto. Dovrebbe, perciò, riuscire senza troppe difficoltà ad interrompere l’egemonia della Juventus durata nove anni, considerando l’ampio vantaggio in classifica a sole 9 giornate dalla fine del campionato. Se dal campo le notizie sono più che confortanti, diverso è invece il discorso a proposito del calciomercato.

Aumenta sempre di più, infatti, per la società il rischio che Hakimi possa fare le valigie la prossima estate. Secondo quanto riporta il sito ‘Donbalon.com’, il Real Madrid avrebbe fissato tra i suoi obiettivi per la prossima annata anche il ritorno della stella marocchina. Gli spagnoli vantano il diritto di prelazione sull’esterno e, inoltre, la proprietà Suning ha sborsato finora ai ‘Blancos’ solo 10-13 milioni di euro dei 40 previsti dall’accordo con Florentino Perez, esclusi 5 milioni di bonus.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, occhi in Spagna per l’esterno | Scambio e beffa all’Inter

La via dell’addio sembra, quindi, quella maggiormente percorribile, viste le difficoltà finanziarie che stanno vivendo i lombardi dall’arrivo del Covid-19. Oltre a ciò, bisogna considerare la volontà del 22enne, che avrebbe accettato l’ipotesi di un nuovo approdo alla corte di Zidane. Dal canto suo, Marotta potrebbe chiedere per la cessione una cifra intorno ai 60 milioni di euro. L’ex Borussia Dortmund, quindi, non disdegnerebbe il ritorno in Spagna e l’Inter cerca la soluzione migliore per l’eventuale perdita.