Brutte notizie in casa Roma, si ferma un altro calciatore che salterà le due gare di Europa League contro l’Ajax

Non arrivano buone notizie in casa Roma, questa mattina un nuovo calciatore si è fermato. Si tratta di Stephan El Shaarawy, che ha lavorato individualmente così come Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo.

L’attaccante classe 1992 ha riportato una lesione al flessore destro che lo terrà lontano dal terreno di gioco probabilmente per minimo quindici giorni. Salterà dunque le due gare contro l’Ajax valevoli per i quarti di finale di Europa League.

El Shaarawy era ormai entrato in condizione dopo il suo arrivo