L’Inter non smette di lavorare sul calciomercato e pensa a blindare i protagonisti di questa annata: c’è la decisione di Lukaku

È una stagione particolare quella vissuta dall’Inter, che era iniziata con qualche incertezza e passo falso di troppo e potrebbe chiudersi nel migliore dei modi. I nerazzurri infatti non avevano brillato nei primi mesi e sono usciti troppo in fretta dalla Champions League e successivamente dalla Coppa Italia, ma queste due eliminazioni hanno aiutato in campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, regalo Champions | Ecco il colpo d’esperienza!

Senza i troppi impegni infrasettimanali, infatti, la compagine allenata da Antonio Conte ha iniziato a volare e ha superato il Milan in classifica a fine gennaio prima di creare anche un grande vantaggio. Oggi infatti i nerazzurri hanno ben otto punti in più dei rossoneri nonostante abbiano giocato una gara in meno, che sarà recuperata domani con il Sassuolo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, altra tegola per Pirlo | UFFICIALE: altro giocatore positivo

Calciomercato Inter, si pensa al futuro: sì ai rinnovi di Ausilio e Marotta. No all’addio a Lukaku

Mentre la squadra è concentrata sul campo, si continua a lavorare per programmare il futuro. Al momento anche dirigenti come Beppe Marotta, Piero Ausilio hanno il contratto in scadenza nel 2022 e l’obiettivo è quello di cercare un nuovo accordo in modo da non iniziare la stagione con lo staff in scadenza di contratto. L’idea potrebbe essere prima di tutto quella di prolungare fino al 2023 per far respirare il progetto e dare un segnale forte, così come riportato da ‘Tuttosport’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno Allegri | Galeone scopre le carte

Intanto c’è da seguire anche la situazione di Romelu Lukaku, che sta vivendo una grande annata e per questo motivo ha anche attirato l’attenzione delle big. Dal quotidiano però fanno sapere che il belga avrebbe spento sul nascere l’idea del Barcellona di portarlo in Spagna. Il belga si trova benissimo con l’Inter e con mister Antonio Conte e sta continuando a segnare e incidere dando un contributo fondamentale per la conquista dello scudetto.

Non sembrano dunque esserci pericoli per Lukaku, che potrebbe restare in nerazzurro respingendo anche offerte importanti.