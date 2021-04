Calciomercato Juventus, colpo in mediana per i bianconeri in vista della prossima stagione: Brozovic nel mirino, lo ‘porta’ Spalletti. Il possibile scenario estivo

Libero e senza panchina, Luciano Spalletti è soltanto uno dei top trainer italiani che, al pari di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, scalpita per tornare alla guida tecnica di un club. Il Napoli, come raccontato anche dai media partenopei, è stato vicino all’ex allenatore di Inter e Roma, sondando la pista anche per un possibile arrivo a stagione in corso. E invece, dopo un nulla di fatto, il futuro di Spalletti potrebbe essere in totale antitesi a quello del club azzurro: dopo la crisi nera di Andrea Pirlo, la Juventus ragiona anche sul tecnico di Certaldo, come principale nome per la panchina (in egual maniera con l’ex Allegri) per il nuovo ciclo tecnico, partente dalla stagione 2021-2022. Un’ipotesi che porterebbe in dote con sé anche alcuni dettami di mercato, tra nomi e rinforzi che farebbero comodo alla formazione bianconera.

Calciomercato Juventus, Spalletti ‘porta’ Brozovic: colpo da 25 milioni di euro

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: con Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, la dirigenza bianconera potrebbe subito accontentare il tecnico di Certaldo nel compiere la propria rivoluzione tecnica. Una rivoluzione da perseguire soprattutto a centrocampo, dove la Vecchia Signora avrebbe bisogno urgente di rinforzi esperti e di qualità. E perché no, anche ad un costo ragionevole per il budget economico del club. Tutti elementi che portano al nome di Marcelo Brozovic, elemento già largamente apprezzato dalla dirigenza sabauda e che, con Spalletti alla guida dei bianconeri, potrebbe trovare spazio importante come nuovo regista della Juventus.

Il centrocampista croato, d’altronde, è in uscita dall’Inter: il calciatore è in scadenza nel 2022 con il club nerazzurro e appare ormai in rotta con la gestione tecnica targata Antonio Conte. Ragion per cui, il nome del classe 1992 è ben presente sui taccuini dei maggiori top club europei (Juventus incluso), che sono alla ricerca di un mediano scafato e ancora futuribile come lui. Elemento, che l’Inter (gioco forza) non può valutare più di 20-25 milioni di euro, fornendo così un’occasione tutto sommato al prezzo di saldo alle pretendenti di Marcelo Brozovic. Attenzione, quindi, a quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi: Spalletti attende di conoscere il futuro di Pirlo. Brozovic quello del suo ex tecnico all’Inter.