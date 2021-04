Calciomercato Juventus, l'attacco a Pirlo | "Non è un allenatore"

Attacco ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, per la sua esperienza sulla panchina della Juventus e sul rendimento dei bianconeri

La stagione della Juventus è la peggiore degli ultimi anni, per la prima volta dopo nove stagioni, infatti, non vincerà lo scudetto. Inevitabile pensare al rendimento di Andrea Pirlo, anche dopo l’uscita dalla Champions League contro il Porto agli ottavi di finale. Alla sua prima esperienza da allenatore non si sta facendo valere come quando aveva tra le mani le chiavi del centrocampo di Milan prima e Juve poi. Insomma, la sua squadra fa discutere e anche il suo approccio alla vita dell’allenatore.

Juventus, l’attacco nei confronti di Pirlo

Furio Focolari, giornalista, ai microfoni di ‘Radio Radio‘ ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’esperienza di Andrea Pirlo come allenatore: “Gattuso è un allenatore, poi può piacere o no. Ha commesso degli errori, li ha capiti e poi ha riparato. Pirlo invece è un non allenatore, non dobbiamo essere sempre rispettosi di questo grande ex giocatore. Magari tra cinque anni diventerà un allenatore anche lui. E’ in confusione dall’inizio dell’anno, non possiamo dimenticare chi allena: allena la Juventus, non la Roma o la Lazio“.

La Juventus è attualmente quinta, a pari punti col Napoli, per ora davanti per gli scontri diretti. Ma il giornalista è chiaro: la Juve è la Juve, e non può accontentarsi di questa classifica. Facendo anche riferimento al troppo rispetto nei confronti del suo allenatore per il suo passato da calciatore.