Calciomercato Juventus, Pirlo sempre più in bilico e monta l’ipotesi ‘traghettatore’: la dirigenza bianconera ha già individuato il nome, attenzione ai possibili colpi di scena

L’eliminazione dalla Champions League con il Porto e il rischio (preoccupantemente concreto) di non riuscire neanche a qualificarsi per la prossima: la Juventus di Andrea Pirlo è al centro di una crisi profonda e che potrebbe portare in dote danni importanti in seno alla società bianconera. E poi, anche il ‘cluster Nazionale italiana’ ha azzoppato ulteriormente il morale dei sabaudi, che alla vigilia della super-sfida con il Napoli, sono ridotti al lumicino e chiamati a rispondere sul campo allo 0-1 col Benevento e al 2-2 col Torino. Un match che, in caso di esito negativo per i bianconeri, rischia di essere fatale per il tecnico della Juventus, che potrebbe dire addio alla panchina della Vecchia Signora e finire fuori dal progetto tecnico della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Pirlo rischia: ipotesi traghettatore, c’è Tudor

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri (e clamorosi) scenari in casa bianconera: in caso di sconfitta con il Napoli, la Juventus metterebbe in serio pericolo la propria qualificazione in Champions League e potrebbe dare il ben servito ad Andrea Pirlo. Un cambio di panchina brusco e netto, che a sua volta porrebbe sulla panchina dei bianconeri Igor Tudor, vice dello stesso Pirlo e pronto a vestire i panni del traghettatore sino al termine della stagione.

Un’ipotesi che sembra montare sempre più in seno alla dirigenza della Vecchia Signora, che in tal maniera prenderebbe tempo prezioso per studiare il da farsi. Intanto, Tudor e il resto dello staff tecnico bianconero saluterebbero al termine della stagione e, a quel punto, la dirigenza della Juventus sarebbe pronta a stringere per il nuovo tecnico. Sul tavolo, appaiono diverse le soluzioni al vaglio degli Stati Generali sabaudi: il ritorno di Massimiliano Allegri, ma anche le ipotesi di ‘emergenza’ Spalletti e Gasperini.

E poi, occhio anche e soprattutto all’eterna suggestione Zidane, che sembra ai ferri corti con Florentino Perez e pronto a dire nuovamente addio alla panchina dei ‘blancos’. Insomma, schermaglie e rumors di mercato che, però, Pirlo spera di allontanare con un colpo di spugna e con un finale di stagione ad altissimi livelli: la qualificazione alla prossima Champions League e la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, sono obiettivi da non fallire.