Lionel Messi ‘disegna’ il prossimo calciomercato del Barcellona, con un nome accostato con insistenza nei mesi scorsi destinato, adesso, a sfumare definitivamente: ecco cosa può accadere

Il match di domani contro il Sassuolo, in Serie A, nei pensieri del gruppo di Antonio Conte. In casa Inter, però, è già ora di focalizzarsi sul prossimo mercato estivo, con un nome in particolare che è stato accostato con insistenza alle uscite: arriva tuttavia il no di Messi al trasferimento al Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Barcellona su Lukaku | La decisione!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto a Lautaro | Nuovo bomber e plusavalenza

Calciomercato Inter, niente Barcellona: ‘no’ di Messi a un nerazzurro

Il Barcellona sta già progettando i prossimi colpi di calciomercato per rilanciare un progetto in netto calo, come dimostrato nelle ultime stagioni dei catalani. In tal senso, stando a quanto riportato da ‘Diario Gol’, per restare in Catalogna Messi starebbe ‘consigliando’ il suo club per le prossime scelte di mercato. Da questo punto di vista, la ‘Pulga’ avrebbe definitivamente posto il veto per l’approdo di Lautaro Martinez in blaugrana.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il ‘Toro’, corteggiato con forza nell’estate 2020, era uno dei profili attenzionati da Laporta che pare però destinato a sfumare. Leo ritiene che per il Barcellona sarebbe meglio puntare sull’amico Aguero che a giugno, a costo zero, lascerà Manchester.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, clamoroso Hakimi | Via libera al ritorno!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, occhi in Spagna per l’esterno | Scambio e beffa all’Inter

Un’operazione che permetterebbe di risparmiare le decine di milioni di euro destinati a Lautaro Martinez, investendoli su altri rinforzi per la rosa di Koeman: le porte del Barcellona, per l’attaccante dell’Inter, potrebbero essersi definitivamente chiuse.