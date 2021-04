Calciomercato Lazio, altra pretendente per Inzaghi | Sarri scavalcato

La Lazio non ha ancora rinnovato il contratto di Simone Inzaghi e c’è un’altra pretendente: si tratta della Fiorentina

Tante sono le società che cambieranno allenatore la prossima estate. Non solo Napoli e Roma, ma anche la Fiorentina, con alcune che invece non hanno ancora nulla di definito, come Juventus e Lazio. La viola ha detto addio a Cesare Prandelli, che verosimilmente chiuderà col mondo del calcio. E’ tornato Beppe Iachini per conquistare la salvezza, e dalla prossima stagione si riprenderà col progetto di Commisso. Si è parlato molto di Maurizio Sarri, che potrebbe ritornare ad allenare in Serie A dopo le esperienze con Empoli, Napoli e Juve.

Fiorentina, anche Inzaghi per la panchina

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘, la Fiorentina vuole mettere le mani su Simone Inzaghi per la prossima stagione. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il rinnovo con la Lazio, ma la fumata bianca on è ancora arrivata. Con il presidente Lotito non dovrebbero esserci problemi, ma sta passando parecchio tempo e di definito non c’è ancora nulla. Intanto, viste le difficoltà per arrivare a Sarri, anche la viola si iscrive alla corsa per Inzaghi insieme a Napoli e Juventus.