Quarti di finale di andata di Champions League: ecco le formazioni ufficiali

Inizia lo spettacolo dei quarti di finale di Champions League: questa sera in campo Real Madrid contro Liverpool e Manchester City contro Borussia Dortmund. I Reds cercano la vendetta dopo la finale persa nel 2018 a Kiev. Zidane dovrà fare a meno sia di Varane che di Sergio Ramos, il primo per Covid, il secondo per infortunio.

Champions League, le formazioni ufficiali

Il Manchester City ospita il Borussia Dortmund del centravanti più letale della competizione, Erling Haaland. Pep Guardiola rinuncia a Sterling ma anche ad Aguero e Gabriel Jesus, il Dortmund perde Sancho.

Formazioni ufficiali

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Keita; Salah, Diogo Jota, Mané.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Dahoud; Knauff, Haaland, Reus.