Un altro caso positivo al Covid nella Juventus di Andrea Pirlo: ufficiale il comunicato del club bianconero

Anche Federico Bernardeschi positivo al Covid-19. L’esterno della Juventus è l’ennesimo caso di rientro dalla Nazionale, che si è trasformata in questi giorni in un vero e proprio focolaio. I bianconeri fanno i conti anche con le positività di Bonucci e Demiral. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juve: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.