Il recupero di domani potrebbe saltare, dopo essere stato già rinviato due volte: caos Juventus-Napoli, possibili nuove positività al Covid

Una gara tormentata che rischia di essere spostata, ancora una volta. Il recupero di Juventus-Napoli è previsto per domani, all’Allianz Stadium, alle 18:45 ma il crescente numero di positivi al Covid mette ancora una volta a rischio il match. Dopo Bonucci e Demiral, in casa Juventus è arrivata ufficialmente una nuova positività al Coronavirus.

Juventus-Napoli ancora a rischio. Un nuovo positivo: è UFFICIALE

La prima data fu quella del 4 ottobre 2020, quando l’Asl fermò il Napoli che non partì verso Torino per la gara che fu, provvisoriamente, data vinta a tavolino ai bianconero. Successivo il rinvio al 17 marzo fino a domani, 6 aprile, giornata nel quale Juventus-Napoli torna ad essere a forte rischio. Il motivo è il solito.

Il Coronavirus non dà tregua alle due società e, dopo le positività juventine di Demiral e Bonucci, in casa bianconera nelle scorse ore è ventilata la possibilità di una nuova, seppur debole, positività al Covid. Si tratta di Federico Bernardeschi, positivo al Covid e annunciato ufficialmente con un comunicato dal club torinese. In casa Napoli invece, dopo Zielinski, si teme per i nazionali impegnati con l’Italia: Di Lorenzo, Insigne e Meret.

Situazione dunque in divenire, con le prossime ore che possono mettere a forte rischio una partita che pare maledetta: il Covid può frenara ancora una volta Juventus-Napoli.