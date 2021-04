Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato che Merih Demiral non è più positivo al Covid

Finalmente arrivano buone notizie da Torino e per la Juventus. Secondo quanto annunciato dalla stessa squadra bianconera, il difensore turco, Merih Demiral, ammalatosi di Covid durante la pausa per le nazionali, è guarito dal virus. “Merih Demiral ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo – si legge nella nota del club di Andrea Agnelli -. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC”.

