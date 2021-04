La Juventus potrebbe rivoluzionare il suo attacco con la vendita di un pezzo grosso: de Ligt, assicura Raiola

Che questo non sia l’anno della Juventus è chiaro un po’ a tutti. Il pareggio contro il Torino nel derby di sabato è forse l’atto finale di un’egemonia che in campionato durava da nove anni, nove anni di successi e di scudetti portati a casa a volte anche senza un avversario. Ma quest’anno no, non è così. E quindi urge una rivoluzione nel calciomercato, che potrebbe partire dalla vendita di uno dei pezzi più pregiati dell’intera rosa.

Calciomercato Juventus, de Ligt per il super big | Il sogno dei bianconeri

Il pezzo pregiato si chiama Matthijs de Ligt. Il difensore centrale olandese, arrivato nell’estate del 2019 dall’Ajax dove aveva dimostrato anche in Champions League ai quarti di finale contro la Juventus il suo potenziale, potrebbe essere la chiave per ricostruire una squadra che sembra aver perso un po’ della sua identità quest’anno. E che per la prima volta dopo dieci anni, dicevamo, potrebbe seriamente perdere lo scudetto, per contro degli eterni rivali dell’Inter, sempre più primi in classifica in Serie A.

Il ventunenne infatti, al di là della clausola rescissoria che avrebbe, potrebbe fruttare alla dirigenza bianconera, capitanata da Fabio Paratici, 150 milioni di euro. Alla porta ci sarebbero squadre ben disposte a spendere tutti questi soldi per il giovane talento, e sono: Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester United, già interessate all’olandese da prima che arrivasse a Torino.

Dalla importante vendita di de Ligt però la Juventus ha quindi sicuramente da guadagnare, dato che le casse dei bianconeri, a causa soprattutto della pandemia, un po’ languono, un po’ troppo a dir la verità. E la strada è passare dal suo procuratore, Mino Raiola, che è anche l’agente del campione che tutte le big d’Europa vogliono: Erling Haaland. L’attaccante norvegese e ventenne del Borussia Dortmund, in procinto di lasciare la Germania nella prossima finestra di calciomercato, ha una clausola che parte nel 2022, ma al momento ha lo stesso prezzo del campioncino bianconero.