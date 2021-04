Il futuro di Andrea Pirlo è sempre più in bilico. La Juventus pensa anche ad una possibile rivoluzione estiva: con Zidane due big d’Europa

La Juventus pensa ad un cambio repentino di programmazione. Il ringiovanimento della rosa finora non ha apportato tante modifiche positive: le uniche note in crescita sono quelle di de Ligt e di Federico Chiesa, protagonista anche in campo europeo con gol importanti. Il futuro di Andrea Pirlo, inoltre, è davvero in bilico e il suo prosieguo alla guida della compagine bianconera passerà dai risultati che collezionerà a partire dalla sfida contro il Napoli. In estate potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione con l’idea da urlo Zinedine Zidane, che non ha chiuso definitivamente alla Serie A.

Calciomercato Juventus, due suggestioni da urlo: Benzema più Pogba

Sul fronte calciomercato così la dirigenza bianconera starebbe programmando il futuro mettendo nel mirino anche profili di top player. Ci sarebbe anche l’attaccante francese del Real Madrid, Karim Benzema, pronto a cambiare aria dopo tantissime stagioni con la maglia dei “Blancos”. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e così potrebbe esserci una rivoluzione per concludere la sua carriera avvincente con un’altra esperienza, questa volta in Italia.

Nel mirino già da tempo ci sarebbe il connazionale di Zidane, Paul Pogba, che si è imposto ad altissimi livelli proprio alla Juventus prima del suo ritorno a Manchester. Il centrocampista francese ha vissuto una stagione tra alti e bassi per poi essere protagonista anche a San Siro con il gol decisivo in Europa League contro il Milan. Le sue qualità sono indiscutibili e così in estate potrebbe tornare in azione il suo noto agente, Mino Raiola.

La Juventus continuerà a lavorare in ottica futura per dimenticare in fretta e furia la stagione ancora in corso. Lo Scudetto tornerà quasi sicuramente a Milano, sponda nerazzurra, mentre in Champions League è arrivata un’altra cocente eliminazione. La dirigenza bianconera potrebbe provare il colpo in panchina per il post Pirlo dirigendosi su Zinedine Zidane più le suggestioni Benzema e Pogba.