Recupero della terza giornata di Serie A tra Juventus e Napoli: nel pre partita Fabio Paratici parla degli obiettivi bianconeri e di Allegri

La Juventus incontra il Napoli nel recupero della terza giornata di Serie A. Finalmente la partita rinviata per ben due volte si riesce a disputare, e in palio c’è soprattutto la qualificazione alla prossima Champions League rappresentata dall’entrata nei primi quattro posti. I bianconeri arrivano al match dopo la sconfitta contro il Benevento e il pari nel derby contro il Torino. Mentre la squadra di Gennaro Gattuso arriva da quattro vittorie consecutive importantissime per risalire la classifica.

Nel prepartita il direttore sportivo della Juventus, FabioParatici, si presenta ai microfoni di ‘Sky Sport’ e rivela: “Non centrare il quarto posto che significa Champions League non è un’opzione. Alle pressioni siamo abituati, ci sono quando vinciamo e quando perdiamo. Stessa cosa vale per Andrea Pirlo che ha sempre gestito bene le responsabilità”. Poi sul possibile ritorno di Massimiliano Allegri afferma: “Noi pensiamo a lavorare, il resto lascia il tempo che trova. Faremo le nostre valutazioni a fine stagione insieme a Pirlo. Noi facciamo sempre autocritica”. Infine su Buffon: “Doveva giocare contro il Torino per i problemi di Szczesny. Oggi il mister ha parlato con lui e sono arrivati alla conclusione che un turno di riposo sarebbe stata la cosa migliore”.