La Lazio, attraverso una nota ufficiale, ha reso nota la positività al Coronavirus di un membro dello staff tecnico: predisposte le misure di sicurezza

Il Coronavirus continua a colpire in Serie A. Dopo il focolaio che si è sviluppato nel gruppo azzurro durante l’ultima sosta per le Nazionali, i club devono registrare nuove positività. L’ultima, in ordine cronologico, vede protagonista la Lazio: il club capitolino ha comunicato il contagio di un membro dello staff tecnico.

Lazio, un positivo al Coronavirus

Come si legge nella nota ufficiale, “La S.S. Lazio comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso è risultato positivo al Covid-19, a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare”. Così come successo con gli altri tesserati, però, la società ha tenuto segreto il nome del contagiato.

La Lazio ha però tenuto a precisare che “La società, per quanto di propria competenza, ha già messo in atto tutte le misure previste a tutela dei suoi tesserati“. La speranza è che il focolaio non si estenda: il membro interessato non prenderà parte alla prossima trasferta di campionato contro il Verona, in programma domenica 11 aprile.