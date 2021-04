La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore: salta il suo ritorno in Serie A

La vittoria in campionato contro il Napoli ha riportato tranquillità in casa Juventus. Andrea Pirlo continuerà a lavorare per raggiungere nuovi obiettivi in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera, inoltre, è molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore. A centrocampo ci saranno diversi innesti per rivoluzionare il reparto centrale, ma il big messo nel mirino non ha mostrato interesse per tornare ad essere protagonista in Serie A.

Calciomercato Juventus, Jorginho socchiude la porta

Dopo gli anni gloriosi con la maglia del Napoli, Jorginho ha conquistato la Premier League col Chelsea diventando un giocatore di fama internazionale. Nella sfida d’andata di Champions League contro il Porto, l’italo-brasiliano è stato premiato come migliore in campo rilasciando al termine della sfida alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Lo stesso giocatore della Nazionale italiana ha rivelato: “Se vivi a Napoli non puoi dimenticarlo. E’ stata un’esperienza bellissima, sono affezionato sia alla città che ai tifosi azzurri”. Poi sul suo possibile ritorno in Italia ha svelato: “Non ci penso, sono concentrato sul Chelsea. Se un giorno ci dovesse essere la possibilità di tornare, però, mi farebbe piacere”.

Una porta socchiusa per il momento con la sua voglia di continuare a lottare con la maglia del Chelsea. Inoltre, a giugno sarà protagonista con la maglia dell’Italia in vista degli Europei. Jorginho è stato monitorato a lungo dalla dirigenza bianconera, anche lo scorso anno da Maurizio Sarri, che è stato per lui un vero e proprio maestro mettendolo al centro del suo gioco a Napoli.