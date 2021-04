Il Real Madrid non sarebbe interessato al profilo di Andrea Belotti del Torino: situazione che potrebbe favorire Milan e Roma

Milan e Roma continuano a lottare per il raggiungimento della prossima edizione della Champions League. I rossoneri sono, attualmente, secondi in classifica a quota 60 punti dopo 29 giornate di Serie A. Distaccano il quinto posto occupato dal Napoli di soli 4 punti, ma la possibilità che riescano a ritagliarsi un posto tra le prime quattro compagini è senza dubbio molto concreta. Più complicato, invece, il cammino per gli uomini di Fonseca, che si trovano in settima posizione con una distanza sempre più considerevole. Rimane, poi, la speranza Europa League, con i giallorossi impegnati questa sera nel match tutt’altro che agile contro l’Ajax, valido per l’andata dei quarti di finale. Le società, nel frattempo, non perdono di vista il calciomercato: seguono il profilo di Andrea Belotti per l’attacco e pare arrivino buone notizie in questo senso. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Milan e Roma, Zidane rifiuta Belotti

Dal campo al calciomercato. Roma e Milan stanno attraversando un periodo di calo: i giallorossi continuano a perdere contro le grandi squadre e vengono da uno stop fuori casa con il Sassuolo. I rossoneri, invece, hanno rimediato uno scialbo pareggio a San Siro contro la Sampdoria di Ranieri nell’ultimo turno di campionato. Rimane comunque più che possibile la qualificazione alla prossima Coppa dalle grandi orecchie per gli uomini di Pioli, mentre è molto più a rischio quella dei capitolini. L’undici romano, poi, deve rimanere concentrato anche sulla doppia sfida di Europa League contro l’Ajax.

Maldini e Pinto, intanto, continuano a pensare al calciomercato in vista della prossima stagione, in particolare per quanto riguarda il ruolo di centravanti. Dzeko e Ibrahimovic potrebbero dire addio durante l’estate e le due società starebbero monitorando anche il profilo di Andrea Belotti tra i possibili sostituti. Il Real Madrid, inoltre, avrebbe pensato all’attaccante del Torino come vice-Benzema. Secondo quanto riferisce il sito ‘Donbalon.com’, però, il tecnico Zidane non vedrebbe di buon occhio questa ipotetica operazione.

Sembra, infatti, non lo ritenga adatto al livello dei ‘Blancos’, considerando anche la sua valutazione elevata da circa 60 milioni di euro. Ciò potrebbe certamente favorire Milan e Roma nella corsa al giocatore, ma c’è da tenere conto – sempre stando a quanto rivela il portale spagnolo – anche della rilevante concorrenza del Chelsea di Tuchel. Staremo a vedere quale sarà il futuro di Belotti.