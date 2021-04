Rischia di saltare definitivamente lo scambio tra Juventus e Milan nel prossimo calciomercato estivo: futuro in Premier per il pilastro di Pioli, ecco la contropartita

La vittoria sul Napoli rilancia le ambizioni bianconere, con la dirigenza della Juventus che si sta già guardando intorno per il prossimo calciomercato estivo. Rischia di saltare l’ultima idea di scambio sull’asse Torino-Milano: il club di via Aldo Rossi può complicare i piani bianconeri.

Calciomercato Juventus, niente scambio col Milan: idea Chelsea

Il mercato di Milan e Juventus potrebbe prendere strade differenti, nonostante le voci delle ultime ore. Secondo ‘Tuttosport’, il Milan pare fortemente intenzionato a riscattare Tomori dal Chelsea: i rossoneri, però, puntano ad abbassare la richiesta di 28 milioni da parte del club di Abramovich.

Ecco che l’affare potrebbe tramutarsi in uno scambio, con il Milan che in caso di mancato rinnovo, sacrificherebbe Romagnoli. Il prolungamento contrattuale del capitano rossonero, in scadenza nel giugno 2022, è ancora lontano: in tal senso, pessime notizie per la Juventus.

La ‘Vecchia Signora’ ha messo nel mirino, da tempo, l’ex centrale della Roma con l’idea di un possibile scambio con Bernardeschi destinato, quindi, a sfumare definitivamente. Con Romagnoli in Premier, la società bianconera si orienterebbe su altri profili.