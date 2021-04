Europa League, Ajax-Roma 1-2: Ibanez regala la vittoria a Fonseca

Vittoria fondamentale della Roma, che la prossima settimana contro l’Ajax potrà gestire il vantaggio nella sfida di ritorno

E’ finita la prima sfida tra Ajax e Roma, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Un match molto importante per la squadra di Fonseca, rimasta indietro in campionato nella corsa alla Champions e fuori dalla Coppa Italia. Quella giallorossa è anche l’unica squadra italiana in corsa nelle coppe europee. Alla Johan Cruijff, gli olandesi hanno trovato il vantaggio grazie a un erroraccio in difesa di Amadou Diawara. Davy Klaassen non ha perdonato Pau Lopez, che si è però rifatto nel secondo tempo.

Il portiere spagnolo ha infatti parato un calcio di rigore a Dusan Tadic, che ha avuto sui piedi la chance del 2-0. Gol mangiato, gol subito. Lorenzo Pellegrini ha pareggiato i conti su punizione, grazie anche alla papera di Scherpen, all’esordio in campo europeo. Ibanez evidentemente non era entusiasta del pareggio, perché all’87’ con una conclusione potentissima col sinistro ha fulminato il portiere dell’Ajax. La Roma si presenterà all’Olimpico con un 1-2 conquistato fuori casa