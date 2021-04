Pioli lo vorrebbe in rosa, l’agente del giocatore in contatto con Maldini: possibile trasferimento dalla sponda Inter a quella rossonera

Il Milan continua a cercare un difensore sul mercato e potrebbe pescarlo proprio dai cugini interisti. Infatti, secondo quanto riportato da ‘rai sport’, la società rossonera starebbe pensando di puntare su Danilo D’Ambrosio.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, post Ibrahimovic | Maldini ci riprova: ecco l’offerta

L’agente del difensore nerazzurro, Vincenzo Pisacane, ieri ha incontrato il direttore dell’area tecnica rossonera, Paolo Maldini, a Casa Milan per parlare del suo assistito che quest’anno, complici infortuni e positività al Covid-19, ha trovato poco spazio. Stefano Pioli, che lo ha già allenato durante la sua breve esperienza sulla panchina nerazzurra, avrebbe esplicitamente richiesto D’Ambrosio alla società.

Calciomercato Inter, Pioli chiama D’Ambrosio | Il punto

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, offerta per il difensore | Scambio due per uno con lo United

Tuttavia tra D’Ambrosio e il club nerazzurro c’è un accordo di massima per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, per un altro anno. L’Inter lo ha sempre considerato un profilo di assoluto valore all’interno della rosa e ancora oggi è così.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, futuro Fonseca | Parla Tiago Pinto

Ecco perché a meno di clamorosi capovolgimenti di fronte o colpi di scena improvvisi, il giocatore ex Torino continuerà a vestire la maglia dell’Inter, anche perché la sua fede dichiaratamente nerazzurra difficilmente lo porterebbe ad approdare all’altra sponda di Milano, nonostante i corteggiamenti del Milan.