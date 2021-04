Juventus e Inter proveranno a tutti i costi di mettere a segno un colpo importante in attacco: addio con destinazione a sorpresa

Non staranno ad aspettare: Juventus ed Inter proveranno ad essere sempre protagoniste anche sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori già pronti in vista della prossima stagione. Innesti di qualità e di esperienza per aumentare il tasso tecnico all’interno delle rispettive rose di Andrea Pirlo ed Antonio Conte. Il top player, seguito da entrambe le compagini italiane, sarebbe già ad un passo dal ritorno in Sudamerica con una destinazione a sorpresa.

Calciomercato Juventus e Inter, la scelta di Cavani

Come svelato da “ESPN ” l’attaccante uruguaiano del Manchester United, Edinson Cavani, sarebbe molto vicino al Boca Juniors: il presidente del club argentino starebbe trattando personalmente con l’ex centravanti di Napoli e PSG per provare il colpo a sorpresa. Una destinazione importante per l’uruguaiano, pronto a tornare in Sudamerica per vivere un’altra esperienza significativa della sua carriera ricca di successi.

Juventus e Inter ci avevano già provato in passato, ma Cavani avrebbe così giurato amore eterno al Napoli in vista della prossima stagione. Le due top della Serie A dovranno così cambiare obiettivo di mercato per essere maggiormente competitive anche in campo europeo. Lo Scudetto tornerà, a meno di clamorose sorprese, a Milano con la compagine nerazzurra vogliosa di conquistare nuovamente un trofeo a livello internazionale dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia ad agosto.

La cocente eliminazione ai gironi di Champions League ha fatto scattare la voglia di riscatto negli uomini di Conte, che si sono catapultati con grande entusiasmo in campionato risalendo alla grande. Infine, anche la Juventus dovrà decifrare al meglio il futuro di Cristiano Ronaldo e di Dybala, entrambi pronti ad andare via subito in estate. In tal caso, servirebbe un colpo da novanta per essere sempre più competitive anche in ottica europea.