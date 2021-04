Il prossimo calciomercato estivo il possibile palcoscenico per l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus: l’asso portoghese nel mirino del top club come possibile erede

Il successo nel recupero di campionato contro il Napoli è ormai alle spalle per la Juventus che, con largo anticipo, prova a muoversi in ottica calciomercato. In casa bianconera tiene banco il futuro di Cristiano Ronaldo: per l’asso portoghese, l’addio, pare sempre più probabile.

Calciomercato Juventus, rivelazione Ronaldo: addio vicino

Nonostante la scadenza fissata al 3o giugno 2022, Ronaldo e la Juventus sembrerebbero destinati a dirsi addio con un anno di anticipo sul contratto dell’attaccante lusitano. Secondo quanto riferisce ‘El Chiringuito Tv’, il profilo del portoghese sarebbe uno dei più caldi per il PSG.

Il club di Al-Khelaifi rischia di veder partire Kylian Mbappè ed in tal senso, CR7, rappresenterebbe l’erede del talento francese. La Juventus si sta guardando intorno per il possibile sostituto, con Aguero tra i profili più vicini, per l’eventuale partenza dell’attaccante portoghese.

Situazione dunque in divenire, Cristiano Ronaldo può diventare l’erede di Mbappè sotto la Tour Eiffel: la pista PSG, per l’asso portoghese, è più di una suggestione.