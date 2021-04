Poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Genoa e arriva la pessima notizia per il tecnico: tegola in allenamento, da valutare i tempi di recupero ma nel prossimo turno non ci sarà

La 30a giornata di Serie A è ormai alle porte e arrivano importanti novità per quanto riguarda la sfida che la Juventus di Pirlo affronterà nel match casalingo contro il Genoa. Infortunio in allenamento e forfait quasi certo: tegola per il mister.

Juventus-Genoa, tegola per Ballardini: c’è infortunio

L’infortunio in allenamento nella giornata di ieri che non lascia spazio a dubbi: il Genoa, a Torino contro la Juventus, dovrà fare a meno di Lennart Czyborra. Il talentuoso laterale tedesco, già a quota 19 presenze e 2 reti in stagione, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio che rischia di tenerlo lontano dal campo per diverso tempo.

Ancora da valutare i tempi di recupero ma l’assenza contro la squadra di Pirlo è quasi certa: oggi il 21enne berlinese ha svolto solo fisioterapia e salvo colpi di scena rimarrà out per la gara dell’Allianz Stadium.

Assenza pesante per Ballardini che dovrà dunque pensare ad un’alternativa sulla corsia di sinistra: Zappacosta il possibile sostituto con Biraschi dirottato a destra.