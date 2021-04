L’Inter vive un momento straordinario e intanto pensa alle mosse per il futuro: possibile cambio a sorpresa

È sicuramente una stagione importante quella che sta vivendo l’Inter, che si appresta a tornare sul tetto d’Italia dopo undici anni dall’ultima volta. I bianconeri sono in vetta alla classifica e hanno ben undici punti di vantaggio sul Milan che occupa la seconda posizione, pertanto sembra quasi impossibile una rimonta nelle ultime nove giornate.

La compagine allenata da Antonio Conte non aveva impressionato nei primi mesi di stagione e non sembrava poter chiudere i conti per lo scudetto già a inizio aprile. Dopo le eliminazioni in Champions League e Coppa Italia la compagine nerazzurra si è concentrata solo sul campionato e ha preso il volo.

Calciomercato Inter, idea Simeone: con lui si pensa allo scambio De Vrij-Bentancur

L’Inter ora può ritenersi sicuramente soddisfatta del lavoro di Antonio Conte, che sta per raggiungere il traguardo per il quale era stato ingaggiato ma nonostante ciò il suo futuro resta in bilico. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, infatti, il suo successore potrebbe essere il ‘Cholo’ Simeone, che ha più volte dichiarato di essere ancora molto legato ai nerazzurri.

In caso di arrivo dell’attuale tecnico dell’Atletico Madrid, potrebbero esserci delle modifiche importanti alla rosa. La richiesta dell’allenatore potrebbe essere quella di puntare su Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus che non sembra più incedibile. Per l’uruguagio la società potrebbe anche mettere sul piatto Stefan De Vrij, visto che non sarebbe indispensabile nella difesa a quattro utilizzata da Simeone.

Dunque l’Inter inizia a lavorare per il futuro e non si escludono sorprese importanti nei prossimi mesi per vivere una vera e propria rivoluzione.