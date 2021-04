La Juventus segue il profilo di Pau Torres del Villareal per la difesa del futuro: non arrivano notizie positive riguardo al possibile colpo

La Juventus continua a concentrarsi sul futuro. La squadra bianconera avrà molto probabilmente bisogno di essere rinnovata e rinforzata. Molti giocatori hanno deluso le aspettative in questa stagione: diverse prestazioni deludenti che hanno portato alla nuova clamorosa eliminazione agli ottavi di finale in Champions League. La Coppa dalle grandi orecchie è il principale obiettivo della compagine piemontese da ormai diversi anni. Questa delusione, perciò, ha generato una ferita profonda, che richiederà misure significative per poter essere risanata. La società, quindi, riflette in sede di calciomercato, in particolare per quanto riguarda il reparto difensivo. La dirigenza segue un giovane profilo della Liga, ma non arrivano buone notizie riguardo al possibile acquisto. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, addio Pau Torres: United all’assalto

Dal campo al calciomercato. La Juventus è alla ricerca di importanti colpi per la prossima stagione. In particolare, i bianconeri potrebbero intervenire nella retroguardia, reparto da svecchiare vista la numerosa presenza di giocatori ultratrentenni. Il rinnovo di Chiellini, poi, è tutt’altro che scontato, visti i numerosi infortuni rimediati dal centrale italiano. La società, perciò, si guarda attorno alla ricerca di giocatori giovani e pronti per mettersi alla prova a questi livelli.

Paratici e Nedved, inoltre, seguono un talento della Liga. Si tratta di Pau Torres, difensore in forza al Villareal. Il 24enne sta mettendo in mostra doti fuori dal comune in Spagna e la sua età rappresenterebbe senza dubbio l’ideale per la compagine guidata da Pirlo. Non arrivano, però, buone notizie in questo senso: secondo quanto riferisce il sito ‘Todofichajes.com’, l’ex Malaga sarebbe molto vicino al Manchester United.

I ‘Red Devils’ avrebbero deciso di puntare sul gioiello spagnolo, viste le difficoltà per arrivare a Varane. Sembra abbiano raggiunto anche un accordo preliminare con il calciatore. Il contratto di Pau Torres scadrà a giugno 2024 e il suo attuale club pretenderebbe la cifra di 50 milioni di euro prevista dalla clausola rescissoria. Prezzo che, poi, aumenterà anche a 65 milioni nell’ultimo periodo della prossima finestra di trasferimenti. Anche il Real Madrid pare abbia chiesto informazioni sul centrale classe ’97, ma solo la partenza del campione francese renderebbe possibile questa eventuale operazione. La Juventus, nel frattempo, vede sfumare questo colpo.