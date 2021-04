Il prossimo calciomercato estivo può registrare un clamoroso cambio in panchina per due big di Serie A: il tecnico, senza rinnovo, può approdare in un nuovo club italiano

Nove giornate ancora da giocare ma i club di Serie A sono già attenti a quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi. La sessione estiva di calciomercato può regalare diversi colpi di scena. In tal senso, il tecnico del Milan Stefano Pioli può dire addio ai rossoneri pur restando in Italia: ecco il club alla finestra.

Calciomercato Milan, addio Pioli: suggestione italiana

Il futuro di Stefano Pioli al Milan è tutt’altro che saldo. Il tecnico romagnolo è, infatti, in scadenza il 30 giugno 2022 con la società di via Aldo Rossi ed in caso di mancato rinnovo a fine stagione le strade rischiano di separarsi.

Ad approfittarne potrebbe quindi essere il Napoli che difficilmente tratterrà Gattuso dopo l’annata altalenante alla guida degli azzurri: il nome di Pioli, in tal senso, intriga il club partenopeo, così come la Roma, per l’anno prossimo.

Situazione in continuo divenire quella che riguarda le panchina di Milan e Napoli: gli azzurri restano alla finestra, in caso di divorzio con il Milan, il nome di Pioli può tramutarsi in una pista concreta per il post Gattuso sulla panchina partenopea.