Calciomercato Milan, addio a centrocampo | Occasione dal Parma

Possibile occasione a centrocampo per il Milan se il Parma dovesse retrocedere in Serie B: tutti i dettagli

Il Milan nella sessione di mercato di gennaio ha messo a segno tre colpi per la corsa allo scudetto. Non tutti hanno dato l’apporto che ci si aspettasse, eccetto Tomori. Gli altri due, ovvero Meité e Mandzukic, non hanno avuto un grande impatto sulla squadra di Stefano Pioli. Il centrocampista è arrivato dal Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto, e finora in rossonero ha collezionato dieci presenze in Serie A per un totale di 366′. Paolo Maldini l’aveva acquistato per dare un cambio ai titolari, ma dalla prossima estate potrebbe puntare su un altro profilo low cost.

Milan, Hernani per il dopo Meite

Soualiho Meité è arrivato dal Torino per 500 mila euro di prestito, con riscatto fissato a 8,5 milioni di euro più 1,5 milioni di eventuali bonus. Insomma, il Milan valuterà cosa fare del francese alla fine della stagione, anche in base a come terminerà il campionato. Non è detto che il riscatto avvenga. Il dt Maldini pare stia in cerca di nuovi profili per rinforzare la squadra e uno di questi potrebbe essere Hernani. Il centrocampista del Parma, qualora i crociati dovessero retrocedere, diventerebbe un’occasione da sfruttare. Un colpo low cost, che i rossoneri si garantirebbero per 6 milioni di euro.