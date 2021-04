L’Inter pianifica il mercato, ma deve salvaguardare anche i suoi big: Raiola offre un titolare a tre big europee

Il calciomercato entra nel vivo e le big del calcio europeo pianificano colpi e strategie da attuare in estate. Le risorse a disposizione non sono molte, ma attraverso occasioni a costo zero e scambi si possono creare diverse situazioni interessanti. Operazioni in entrata, ma anche in uscita, con l’Inter che deve salvaguardarsi da un possibile addio di un titolare.

Calciomercato Inter, Raiola offre un titolare

L’Inter deve capire cosa vuol fare da grande un campione come Stefan de Vrij. L’olandese – protagonista dell’ennesima stagione ad alti livelli – sembra aver risolto anche il problema di affidabilità, trovando continuità: titolare già 26 volte su 29 in campionato, l’ex Lazio ha un contratto in scadenza nel 2023, ma la sua posizione all’interno del progetto nerazzurro non è solida come si potrebbe pensare.

Mino Raiola, agente del giocatore, conosce bene le potenzialità del suo assistito e avrebbe offerto le sue prestazioni a tre big del calcio europeo. Il procuratore fa il suo lavoro e nel corso di alcune chiacchierate sarebbe uscito anche il nome di Stefan de Vrij. Liverpool, PSG e Manchester City si siederebbero volentieri attorno a un tavolo a trattare. Per il momento nessuna offerta, solo un sondaggio da parte dell’agente.

Calciomercato Inter, la situazione di de Vrij

Classe 1992, de Vrij ha un contratto sino al 2023 e strapparlo ai nerazzurri non sarà semplice. Il difensore si trova bene all’Inter e non ha mai manifestato desiderio di abbandonare la nave. Un sentimento che potrebbe rafforzarsi in caso di vittoria dello scudetto e riconferma in Champions League, competizione nella quale l’olandese vuole primeggiare.

La priorità, in casa Inter, resta trattenere de Vrij, perno della difesa del futuro. L’olandese ha però tanto mercato e la Premier League – più del campionato francese – potrebbe affascinarlo. Una suggestione, al momento, ma nelle prossime settimane si saprà se ci saranno i margini per arrivare alla fumata bianca.