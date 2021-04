In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa Barcellona. Lionel Messi avrebbe anche consigliato il colpo in attacco: gioca in A

Il Barcellona si è dovuto arrendere alla qualità del Real Madrid nell’ultimo “Clasico”, che ha visto trionfare di misura la compagine guidata da Zinedine Zidane. Alla formazione di Koeman, che ha optato per Dembele al centro dell’attacco, è mancato proprio un goleador puro proprio come l’ex Suarez, passato in estate all’Atletico Madrid. Non c’è stato un sostituto vero arrivato dal calciomercato e così in estate ci potrebbe essere la rivoluzione.

Calciomercato Inter, Lautaro la prima scelta di Messi

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il primo nome della lista di Messi non sarebbe Erling Haaland, visto che è stato accostato nelle ultime settimane anche al Barcellona. Il campione argentino avrebbe voglia di giocare anche nel club con Lautaro Martinez, attualmente in forza all’Inter, protagonista in Serie A. La stessa “Pulce” lo considera il ‘nuovo’ Luis Suarez per caratteristiche di gioco e costanza. La sua valutazione si aggira intorno ai 70 milioni di euro, mentre l’attaccante norvegese arriva anche a 110 milioni. Già in estate “El Toro” è stato accostato con insistenza alla formazione catalana, ma alla fine lo stesso attaccante di Conte ha deciso di proseguire la sua avventura in maglia nerazzurra sognando così lo Scudetto.