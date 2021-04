La Juventus pianifica il mercato, ma deve registrare un possibile doppio fallimento: mister Allegri potrebbe finire all’Arsenal portando con sé un bomber nel mirino di Paratici

Il calciomercato entra nel vivo e le big del calcio europeo iniziano a pianificare le mosse da attuare in estate. Tra le possibili protagoniste c’è da aspettarsi la Juventus, chiamata a costruire una rosa che possa tornare sin da subito ad essere competitiva in Italia e in Champions League. Tutti sono in discussione, da mister Pirlo ai giocatori, con la dirigenza che sonda il terreno in cerca di eventuali sostituti.

Calciomercato Juventus, doppia beffa dall’Arsenal

La Juventus ha confermato la fiducia a Pirlo, ma non è nascosto l’interesse per Massimiliano Allegri: il tecnico toscano non ha più allenato dopo l’esperienza in bianconero, ma ha annunciato che la prossima stagione tornerà all’opera. Il club bianconero non è però l’unico interessato. L’ultima suggestione arriva infatti dalla Premier League, con l’Arsenal pronto a puntare sull’italiano.

I ‘Gunners’ sono ai quarti di finale di Europa League, ma in campionato sono addirittura undicesimi, con il forte rischio di rimanere fuori dalle coppe nella prossima stagione. Sotto accusa è finito l’allenatore Arteta che potrebbe non essere confermato la prossima stagione. In pole per la sostituzione c’è Allegri, con buona pace della Juventus che rischia di perdere un candidato per il posto di Pirlo.

Calciomercato Juventus, Allegri all’Arsenal

Ma il danno non finisce qui. Mister Allegri è infatti pronto a portare all’Arsenal un attaccante seguito dalla Juventus come Mauro Icardi. L’argentino – messo ai margini dal progetto del PSG – rappresenta una priorità per il tecnico che lo vorrebbe al centro del suo nuovo attacco. I ‘Gunners’ si preparano infatti ad una mini-rivoluzione, con il sempre più possibile addio di Aubameyang, oltre a quello di Lacazette.

Allegri più Icardi: un doppio colpo Arsenal per tornare al top in Premier League che lascerebbe a mani vuote la Juventus, da sempre attenta alla situazione di mercato dei due protagonisti. Per entrambi si tratterebbe della prima esperienza in Premier League: una strada ancora evitabile, ma la Juventus deve fare in fretta se vuole cambiare il futuro dei due big.