Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: chiesto Verratti | Mossa PSG

La Juventus è pronta a effettuare operazioni molto interessanti sul calciomercato. I bianconeri seguono diversi profili, ma devono prestare grande attenzione anche al futuro di Cristiano Ronaldo: si tenta lo scambio

La Juventus continua a valutare diverse piste sul calciomercato, ma soprattutto dovrà sciogliere i dubbi sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, infatti, è da settimane al centro dei rumors: la sua posizione andrà chiarita in vista del prossimo futuro che potrebbe essere in maglia bianconera anche per la prossima stagione. Le voci su un addio alla Juventus, però, non si placano e potrebbero intensificarsi in vista dei prossimi mesi.

C’è prima da chiudere una stagione che, ad oggi, ha riservato parecchie delusioni, soprattutto l’eliminazione contro il Porto in Champions League e che ha visto la Juventus garantire prestazioni decisamente altalenanti. In ogni caso, una delle piste più battute, soprattutto in Francia, per il futuro del portoghese riguarda sicuramente il PSG. I transalpini rappresentano una delle poche big internazionali in grado di permettersi il bomber. Negli scorsi giorni, si è parlato in molti casi anche di un possibile arrivo a Torino di Mauro Icardi, ma in realtà potrebbe essere un’altra la pista calda per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, occhio al futuro di Cristiano Ronaldo: Paratici vuole Verratti

Non solo la pista Mauro Icardi che periodicamente viene accostato alla Juventus, ma occhio anche al futuro di Marco Verratti. Il centrocampista, infatti, è nel mirino dei bianconeri che vorrebbero tentare lo scambio alla pari con la valutazione di 45-50 milioni di euro. Il PSG però non ci sta ed è pronto ad andare al contrattacco. Il club transalpino, infatti, sembra avere tutt’altre intenzioni per quanto riguarda le valutazioni. Leonardo valuta Ronaldo sui 40 milioni di euro, mentre Verratti sui 60. Vedremo se la Juventus acconsentirà a queste condizioni o valuterà altre piste per il portoghese.