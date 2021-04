A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Genoa, ha parlato il CFO della Juventus Fabio Paratici: ecco le sue parole

Poco prima dell’inizio di Juventus-Genoa, ha parlato il CFO della Juventus Fabio Paratici per fare il punto sulla squadra bianconera, passando da alcuni interessanti spunti di calciomercato. Dai destini di Dybala e Morata, dati in bilico ormai da settimane, fino al possibile ritorno a Torino di Rovella: ecco le sue dichiarazioni.

Calciomercato Juventus, da Dybala a Morata: l’annuncio di Paratici

Su Morata, Paratici ha detto: “La situazione di Morata ha tante porte aperte, ci ha dato molto e ci puntiamo perchè ha un certo tipo di mentalità ed è un ragazzo serio. Abbiamo sempre crdduto in Alvaro, abbiamo una tipologia di accordo con l’Atletico Madrid che ci dà la possibilità di acquistarlo subito, di riaverlo in prestito“.

Il CFO della Juventus ha poi voluto dire la sua sulla situazione riguardante Paulo Dybala, in scadenza l’anno prossimo: “Ci sentiamo ogni settimana con il suo agente ed è chiaro che non possiamo dimenticare il momento che vive, non parlo solo di calcio ma di aziende e professionisti. Dobbiamo avere senso di responsabilità in tutte le cose che facciamo e in tutte le mosse che facciamo”.

Infine una battuta conclusiva sul possibile rientro di Rovella, attualmente in prestito proprio al Genoa: “Siamo felici di essercelo accaparrato, è italiano, molto bravo e di grande talento. Penso che la sua dote migliore sia quella di avere a cuore il suo lavoro, è un ragazzo estremamente intelligente. Questo lo porterà sicuramente lontano”.