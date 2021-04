Juventus e Inter proveranno il colpo in attacco in vista della prossima stagione, ma potrebbe arrivare la beffa: ‘colpa’ di Simeone

Settimane ricche di lavoro per Juventus e Inter anche per quanto riguarda la prossima sessione di calciomercato. Le due big d’Italia avrebbero messo come priorità il colpo in attacco in vista della prossima stagione. L’idea suggestiva è arrivata dalla Premier League, ma potrebbe esserci una vera e propria beffa per i due top club della Serie A.

Calciomercato Juventus e Inter, Aguero può tornare a Madrid

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, avrebbe richiesto a gran voce l’acquisto de “El Kun” Aguero, che dirà addio al Manchester City al termine della stagione. Per lui nessun rinnovo con il club inglese e così sarà un colpo suggestivo a parametro zero in vista della prossima stagione. Proprio nella capitale spagnola il centravanti sudamericano ha vissuto stagioni memorabili con la maglia dei “Colchoneros” esplodendo definitivamente proprio in quegli anni. Simeone ci proverà a tutti i costi per arrivare al forte centravanti argentino: possibile beffa per Juventus e Inter, che lo stanno seguendo a lungo da diverso tempo.