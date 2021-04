Juventus e Inter sono sempre al lavoro per arrivare a giocatori di caratura internazionale per rinforzare il reparto offensivo: colpo in attacco

Saranno mesi intensi per Juventus e Inter, che si daranno filo da torcere anche sul fronte calciomercato. Dopo una stagione travagliata a causa soprattutto dell’emergenza Covid, le due top d’Italia proveranno così ad arrivare a giocatori di assoluto valore in vista della prossima stagione. L’idea suggestiva potrebbe arrivare per quanto riguarda il reparto offensivo con un’idea suggestiva, visto il suo possibile addio in estate.

Calciomercato Juventus e Inter, Lacazette pensa al futuro

Come svelato dal portale “90Min” l’Arsenal avrebbe confermato di voler dire addio all’attaccante francese, Alexandre Lacazette, ancora in gol con la maglia dei “Gunners“. Il suo contratto scadrà nel giugno 2022 e così il club inglese vorrebbe venderlo quest’anno per poi perderlo a parametro zero. Sulle sue tracce ci sarebbero diverse big d’Europa, che potrebbero provare così il colpo in attacco. Idea suggestiva anche per Juventus e Inter, che potrebbero rinforzare il reparto offensivo con l’attaccante francese voglioso di una nuova avventura per il prosieguo della sua carriera scintillante.