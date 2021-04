Il Liverpool entra in gioco per il centravanti serbo e allontana Milan e Juventus

Uno dei giovani attaccanti più richiesti in Serie A è Dusan Vlahovic. Il serbo classe 2000 sta continuando ad attirare l’attenzione dei grandi club italiani, in particolare il Milan che sta cercando un centravanti giovane che possa prendere le redini dell’attacco e prendere lo scettro di Ibrahimovic. I suoi 13 gol in campionato rappresentano il perfetto riassunto del suo exploit in questa stagione, soprattutto sotto la guida di Cesare Prandelli.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Allegri a Londra con il bomber | Doppia beffa

Calciomercato, il Liverpool punta Vlahovic | Beffa per Milan e Juve

Il giovane attaccante ha mostrato a tutti il suo talento e anche fuori dall’Italia cominciano a notarlo. Infatti il Liverpool, secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’ avrebbe messo Vlahovic in lista. I Reds vogliono rinnovare il reparto offensivo e cercano una prima punta di ruolo, meglio se giovane, e il serbo della Fiorentina corrisponde all’identikit richiesto dal club inglese.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, idea Milan: ritorno possibile | Arriva l’apertura!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, triplo annuncio | Parla Paratici!

Anche il Manchester United è sulle tracce di Vlahovic così come Milan e Juventus che potrebbero essere beffate dall’inserimento del Liverpool che gode di una disponibilità economica superiore. La Fiorentina non è riuscita ancora a trovare l’accordo per il rinnovo del giocatore che andrà in scadenza nel 2023, ma non intende lasciarlo andare per meno di 40 milioni di euro. Certamente il serbo ascolterà le proposte e le valuterà insieme al suo entourage.