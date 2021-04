Il Milan potrebbe tornare a pensare ad un obiettivo già accostato nello scorso calciomercato invernale: occhi in attacco, l’agente si sbilancia sul possibile ritorno

La vittoria sul Parma ha mantenuto il Milan di Pioli al secondo e, nonostante l’espulsione di Ibrahimovic, la qualificazione alla prossima Champions League è sempre più vicina ai rossoneri. Dal campo al calciomercato, la dirigenza di via Aldo Rossi potrebbe pensare nuovamente ad una vecchia conoscenza della Serie A: parla l’agente.

Calciomercato Milan, possibile ritorno di fiamma: annuncio dell’agente

In un’intervista al quotidiano ‘Tuttosport’, l’agente del ‘Papu’ Gomez Beppe Riso ha parlato del futuro del talento argentino: “È in un club importante per cui tifava da bambino e sta molto bene a Siviglia. Ha esaudito un sogno”, ha rivelato il procuratore che, tuttavia, non ha chiuso ad un possibile ritorno in Serie A dopo l’amaro addio all’Atalanta.

Riso ha aggiunto: “Nel calcio niente è scontato, mai dire mai ad un ritorno in Serie A. A fine carriera, di certo, tornerà a vivere a Bergamo”, le parole dell’agente che, dunque, lascia aperta la porta per il calcio italiano.

A Gomez potrebbe ripensarci il Milan, visto il forte interesse manifestato lo scorso gennaio dai rossoneri prima dell’approdo del ‘Papu’ in Liga.