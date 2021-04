Uno scambio in Serie A per il Chelsea, pronto a separarsi da uno dei gioielli di Tuchel: il Milan può registrare la beffa nel prossimo calciomercato estivo

Il prossimo calciomercato estivo può portare novità importanti in Serie A. In tal senso, il Chelsea è pronto a scaricare il big, accostato al Milan negli ultimi mesi. I rossoneri però rischiano la clamorosa beffa: ecco il possibile scambio con la Roma.

Calciomercato Roma, il Chelsea vuole Zaniolo: ritorno di fiamma e scambio

L’approdo di Thomas Tuchel sulla panchina del Chelsea pone diversi big in uscita, ormai lontani dalle priorità del tecnico tedesco. Come riportato da ‘Calciomercato.it’, tra questi vi sarebbe anche Hakim Ziyech. L’ex esterno dell’Ajax, che ha un ingaggio annuale da ben 9 milioni, piace al club giallorosso che potrebbe quindi beffare il Milan: i rossoneri sono da tempo sulle tracce di Ziyech per il prossimo mercato estivo.

La Roma potrebbe tornare alla carica per il 28enne marocchino, valutato intorno ai 40 milioni, con il club di Abramovic pronto a chiedere Nicolò Zaniolo in campo. Il 22 giallorosso percepisce un ingaggio di 2,5 milioni all’anno e piace ai ‘Blues’ che vorrebbero attendere, però, la completa ripresa del gioiello della Roma per accelerare l’eventuale trattativa.

Ziyech dunque è destinato a dire addio a giugno con la Serie A pronta ad accoglierlo la prossima estate: la Roma ci ripensa, Zaniolo, valutato 40-50 milioni dai capitolini, a Londra per anticipare il Milan e non solo.