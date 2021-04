Le parole di Fabio Paratici nel prepartita di Juventus-Genoa sul rinnovo di Paulo Dybala, attualmente in fase di stallo

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ poco prima del match contro il Genoa. Il ds si è soffermato soprattutto su Paulo Dybala, che è in trattativa per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2022. Di seguito, le parole del ds: “Ci sentiamo ogni settimana col suo agente. Non dobbiamo dimenticarci del momento che stiamo vivendo, non parlo solo del calcio. Parlo di aziende, professionisti, del mondo in generale. Credevamo che il Covid fosse una parentesi di pochi mesi“.

Prosegue Paratici: “Siamo arrivati anche a riaprire gli stadi durante l’estate fino a mille persone, poi siamo ritornati indietro. Siamo ripiombati in questa negatività e non ne siamo ancora usciti. Bisogna avere grande senso di responsabilità in tutte le mosse che facciamo“.