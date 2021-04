Il futuro di Dybala alla Juventus è sempre più in bilico, ma per Musmarra non è il momento giusto per l’approdo all’Inter

Che l’Inter abbia un grande sogno nel cassetto chiamato Paulo Dybala non è una novità dell’ultima ora. Con il contratto in scadenza nel 2022, questo potrebbe essere l’anno giusto per riuscire a strappare l’attaccante argentino agli eterni rivali della Juventus. Ma le cose potrebbero non essere così semplici, e infatti l’approdo del ventisettenne a Milano nella prossima finestra di calciomercato potrebbe non essere il momento giusto.

Calciomercato Inter, sogno Dybala | Marotta spera: “Ma solo a scadenza”

Andiamo con ordine. Paulo Dybala, MVP della passata stagione di Serie A, quest’anno con la ‘sua’ Juventus non ha convinto come avrebbe dovuto. Tra infortuni e qualche ‘bravata’ di troppo, leggi la festa a casa del suo compagno di squadra McKennie con Arthur che gli è costata il ritorno in campo nel derby contro il Torino, l’attaccante argentino potrebbe salutare i bianconeri a fine stagione. Infatti, oltre al rendimento sul rettangolo verde, pende su di lui anche la scadenza di contratto nel 2022, e la prossima finestra di calciomercato potrebbe essere l’ultima occasione per monetizzare il suo addio.

Tra i tanti club interessati alla ‘Joya’, c’è anche l’Inter di Giuseppe Marotta e Antonio Conte, che potrebbero concretizzare il proprio interesse durante l’estate presentando un’offerta sia ai bianconeri, sia alla seconda punta dell’Albiceleste. Qualcuno, però, che pensa non sia il momento giusto c’è.

Alfio Musmarra, per esempio. In diretta a ‘Top Calcio 24’, il giornalista ha infatti spiegato i motivi per cui l’affare Dybala Inter ha più di qualche zona d’ombra: “Se prendi Dybala, lo fai a scadenza – ha detto Musmarra -. Adesso non puoi spendere certe cifre. Certo, sarebbe un grande acquisto, ma l’Inter non sarebbe disposta a dargli 15 milioni di euro a stagione”. E ha poi concluso ribadendo ulteriormente il concetto: “Per questo dico che, oggi, a queste condizioni, non si può prendere Dybala“. Insomma, il matrimonio tra i nerazzurri e l’attaccante della Juventus sembra non essere appoggiato, ma le cose potrebbero cambiare ancora e Marotta potrebbe non farsi scoraggiare da queste dichiarazioni.