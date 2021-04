Il futuro di Eriksen sembra vedere sempre di più l’Inter di Conte: arriva anche il rifiuto per il danese da parte di Mourinho

Inarrestabile corsa dell’Inter in Serie A. Nell’ultimo scontro, i nerazzurri hanno affrontato il Cagliari degli ex Godin e Nainggolan a San Siro. Nuova vittoria non spettacolare con il punteggio di 1-0, che dimostra ulteriormente, però, la consapevolezza della propria forza da parte degli uomini di Conte. Da considerare, inoltre, l’assenza di concorrenti all’altezza per il raggiungimento dello scudetto, visto il rilevante distacco in classifica. Tra i protagonisti del girone di ritorno in campionato c’è senza dubbio Christian Eriksen. Il danese ha vissuto una prima parte di stagione alquanto infelice, ma non è mai andato sopra le righe e ora sta raccogliendo i frutti del suo comportamento esemplare. Il tecnico, infatti, lo sta schierando spesso nell’undici titolare. Nel frattempo, arriva una novità interessante in sede di calciomercato riguardante il suo futuro. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, Mourinho dice no a Eriksen

L’Inter si appresta a centrare il suo principale obiettivo stagionale. La conquista dello scudetto, dopo nove anni di dominio Juventus, era di fondamentale importanza per la compagine nerazzurra. Sarà importante, poi, capire come migliorare in Champions League. Sono diversi i fallimenti per gli uomini di Conte nella competizione europea. Molto probabilmente, a dare una mano ci sarà anche Eriksen. Il danese è stato confermato dal tecnico dopo un primo periodo di assestamento e ora è praticamente un titolare a tutti gli effetti.

Non finiscono, però, le voci riguardo al suo futuro, con una nuova notizia alquanto interessante. Si pensava che il ritorno del classe ’92 fosse presente nella lista dei desideri dell’attuale allenatore del Tottenham Jose Mourinho per la prossima annata. In realtà, stando a quanto riferisce il sito ‘Donbalon.com’, il danese che vorrebbe l’ex Real Madrid sarebbe Joachim Andersen, difensore di proprietà del Fulham, al momento, in prestito al Lione.

Nessun interessamento, quindi, per il 29enne da parte di Mourinho, che pare abbia altri piani per la rosa degli ‘Spurs’. Scongiurato, perciò, un eventuale clamoroso ritorno in Premier all’ex squadra del centrocampista. L’Inter coltiva il progetto in vista della prossima stagione, con Eriksen senz’altro tra i protagonisti.