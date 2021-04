La Juventus ha messo nella lista dei desideri il nome di Erling Haaland: l’agente Mino Raiola fa il punto della situazione sul suo assistito

La Juventus si prepara a vivere un’estate da protagonista. Il club bianconero, a prescindere dall’esito di questa stagione, è pronta ad intervenire sul mercato per migliorare una rosa che ha deluso le aspettative. L’obiettivo è tornare subito competitivi, in Italia e in Europa, e proprio per questo si cercherà di fare investimenti mirati. Tra i reparti da rinforzare c’è l’attacco, con una lunga lista dei desideri già stilata.

Calciomercato Juventus, novità su Haaland

La Juventus ha messo nel mirino Erling Haaland, attaccante classe 2000 e gioiello del Borussia Dortmund, club con il quale ha un contratto sino al 2024. I numeri del ragazzo sono eccezionali: 33 gol stagionali in 34 presenze, dieci in sette partite giocate in Champions League. Queste cifre lo hanno eletto come potenziale top player dei prossimi decenni in Europa e la Juventus non vuole farselo sfuggire.

Il Borussia Dortmund non lo cederà facilmente e sul ragazzo c’è già una folta lista di possibili acquirenti. Il suo agente, Mino Raiola, avrà tanto lavoro in estate, ma per il momento tiene un profilo basso: “Zorc, ds del Dortmund, ha detto che il Borussia non intende vendere Haaland in estate“, ha rivelato a ‘Sport1’, aggiungendo però una postilla importante: “Rispetto la loro opinione, ma questo non vuol dire che anch’io sia d’accordo“.

Calciomercato Juventus, le rivelazioni di Raiola

Il procuratore è pronto a garantire ad Haaland il futuro migliore possibile e proprio per questo ha già iniziato i suoi colloqui. Raiola, nei giorni scorsi, è stato ricevuto dalle dirigenze di Barcellona e Real Madrid: “I miei blitz in Spagna? Si dicono tante sciocchezze, ma non m’interessa“, ha detto l’agente: “Non parlerò mai delle trattative con i media. Ne parlo solo con i giocatori, con le loro famiglie e con le rispettive società“.

Queste parole lasciano più di uno spiraglio aperto per la Juventus e una speranza ancora viva: Haaland non ha ancora raggiunto alcun accordo con Barcellona o Real Madrid e ogni tavolo è ancora instaurabile: “Con il Borussia c’è un ottimo rapporto, non esiste nessuna guerra“, ha detto Raiola, pronto a considerare anche l’offerta bianconera in estate per il suo campione norvegese.