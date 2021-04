Calciomercato Milan, ipotesi Raphinha dal Leeds di Bielsa! Cifre e dettagli

Ipotesi in casa Leeds per il Milan di Maldini e Massara. Ecco il possibile obiettivo del calciomercato estivo: tutti i dettagli

È tornato il sereno a Milanello dopo l’importante vittoria di Parma che ha rilanciato la squadra di Pioli. Reduce dall’ennesimo passo falso casalingo contro la Sampdoria, la squadra rossonera ha subito ritrovato il successo, confermandosi al secondo posto e soprattutto mantenendo il vantaggio nei confronti delle inseguitrici. Tuttavia, anche il Milan è piena lotta per l’accesso alla prossima Champions League, e il quinto posto attualmente occupato dal Napoli è distante solo 4 punti. Con Juventus e Atalanta sempre in agguato, senza dimenticare la Lazio che resta in scia. In sintesi, i rossoneri non possono permettersi passi falsi per non fallire l’obiettivo dichiarato ad inizio stagione, ovvero il ritorno nella massima competizione europea. Un traguardo che influenzerà inevitabilmente anche il prossimo calciomercato estivo. In attesa di definire il futuro di Donnarumma e Calhanoglu, i due big ancora in scadenza di contratto ed in bilico, spunta un nome nuovo in entrata. Ecco la possibile pista in Premier League in vista delle prossime sessioni: tutti i dettagli e le eventuali cifre. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, ipotesi Raphinha dal Leeds di Bielsa | I dettagli

Una possibile occasione di calciomercato per la dirigenza rossonera potrebbe essere rappresentato da Raphinha. L’esterno brasiliano è tra i principali protagonisti del Leeds di Bielsa, e ha già collezionato 8 gol e 8 assist in stagione. Arrivato in estate dal Rennes, il 24enne è un’ala mancina in grado di giocare su entrambe le fasce. Caratteristiche ideali per il 4-2-3-1 di Pioli, e che potrebbero fare al caso del Milan soprattutto se i vari Brahim Diaz, Castillejo o Hauge non dovessero essere confermati nella prossima stagione.

Inoltre, Raphinha ha origine italiane e possiede il passaporto comunitario: il suo cartellino è valutato almeno 25 milioni di euro. Al momento non c’è nulla di concreto, ma non è escluso che il giocatore possa finire sul taccuino dei rossoneri in vista della prossima estate. Staremo a vedere.