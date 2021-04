‘El Cholo’ Simeone con il suo Atletico Madrid è pronto a fare uno sgambetto a Milan e Roma per l’attaccante azzurro

Come ai tempi dei derby con l’Inter e la Lazio, ‘El Cholo’ Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, è pronto a fare lo sgambetto a Milan e Roma nella prossima finestra di calciomercato. L’obiettivo, mai dimenticato, dei Colchoneros potrebbe quindi arrivare in Spagna in estate per aiutare la squadra del tecnico argentino a provare a portare a casa la Liga spagnola, che quest’anno è sempre più aperta e che si sta giocando con il Real Madrid e il Barcellona punto dopo punto.

Calciomercato, l’Atletico Madrid ci prova per Belotti | Beffa Milan e Roma

Da ‘Tuttosport’ sono sicuri: l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone non si è scordata di Andrea Belotti. L’attaccante della Nazionale azzurra e del Torino, in scadenza di contratto con i granata nel 2022, potrebbe quindi lasciare la Serie A nella prossima stagione per approdare alla corte dell’ex Inter e Lazio. Ma la ‘squadra dei materassi’ non è l’unica che sta corteggiando il ventisettenne di Calcinate. Per lui ci sono, solo in Italia, anche il Milan e la Roma, che vogliono rivoluzione il proprio attacco con l’innesto del torinista.

La concorrenza, però, per l’Atletico Madrid, non si esaurisce con le due big del nostro massimo campionato: anche in Premier League non sono rimasti impassibili alle giocate di Belotti, e anche Chelsea ed Everton hanno messo gli occhi addosso al capitano del Torino, con cui ha finora messo a segno dodici gol e sei assist ai propri compagni di squadra.

Con un contratto in scadenza nel 2022, come già detto, questa sarebbe l’ultima finestra utile per il club di Urbano Cairo per riuscire a monetizzare la vendita di uno dei suoi migliori interpreti, a meno che non si dovesse arrivare a un accordo per il rinnovo. Al momento, il costo del cartellina della punta centrale di Davide Nicola è valutato intorno ai 40 milioni di euro, cifra più cifra meno, prezzo che potrebbe vedere un’impennata dopo la conclusione degli Europei del 2020 di quest’estate, in cui ci si augura che Belotti sia il protagonista con l’Italia di Roberto Mancini.